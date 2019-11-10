Beşiktaş - Denizlispor maçının ilk 11'leri beli oldu!

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Maça az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.

BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 19:00

HAKEM: Özgür Yankaya

YAYIN: beIN SPORTS 1ü

ilk 11'ler:

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.

Denizlispor XI: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.