Beşiktaş - Denizlispor maçının ilk 11'leri beli oldu!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ederken merakla beklenen ilk 11'ler açıklandı.
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Maça az bir zaman kala ilk 11'ler belli oldu.
BEŞİKTAŞ - DENİZLİSPOR
STAT: Vodafone Park
SAAT: 19:00
HAKEM: Özgür Yankaya
YAYIN: beIN SPORTS 1ü
ilk 11'ler:
Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.
Denizlispor XI: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Mustafa Yumlu, Bergdich, Murawski, Sacket, Aissati, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega.
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