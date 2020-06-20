Beşiktaş Denizlispor'u gol yağmuruna tuttu!

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 21:00'de başlayan Denizlispor - Beşiktaş maçında Beşiktaş Denizlispor'u 5-1 yenerek deplasmandan galip döndü.

YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDAN NOTLAR

Sergen Yalçın, sakatlığı bulunan Domagoj Vida'nın yerine savunmada Enzo Roco'ya şans verdi. Yalçın, sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu Kevin Prince Boateng'in yerine Adem Ljajic'e formayı verirken, ileri uçta Güven Yalçın'ın yerine kart cezası sona eren Burak Yılmaz görev yaptı.

Yalçın, Fraport TAV Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan futbolculardan Abdoulay Diaby ve Tyler Boyd'u yedek kulübesinde oturturken, bu oyuncuların yerine Georges-Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'e görev verdi.

DENİZLİSPOR'DA ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Bülent Uygun, geçen haftaya göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Uygun, sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi'nin yerine orta sahada Kibong Mbamba'ya şans verdi. Kart cezalısı Zeki Yavru'nun yerine ise Tiago Lopes görev aldı.

Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Recep Niyaz ve Isaac Sackey de Beşiktaş'a karşı forma giyemedi.

KORONAVİRÜSE KARŞI DEZENFEKSİYON ÇALIŞMASI

Yukatel Denizlispor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma öncesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Denizli Atatürk Stadı'nın içinde ve dışında dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Maç için stada girenlerin ateşi ölçüldü, ellerine dezenfektan sıkıldı. Yedek kulübesinde maske takan futbolcular, aralarına birer koltuk mesafe bırakarak oturdu.

Yeşil-siyahlı ekip ile siyah beyazlılar, ligde 40. kez karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, bu müsabakayla 98 gün sonra Denizli Atatürk Stadı'nda maça çıktı.

Yeşil-siyahlılar, en son evinde Gençlerbirliği'ni konuk etmiş ve sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

İki kulübün başkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kovid-19 nedeniyle yapılan yeni düzenlemeye göre protokol tribününde kendilerine ayrılan alandan maçı izledi.

Denizlisporlu ve Beşiktaşlı taraftarlar, Denizli Atatürk Stadı'nın çevresinden ve hemen kale arkasında bulunan apartmanların balkonundan takımlarını destekledi.

Siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları, stat içinde de duyuldu.

Karşılaşma sırasında basın tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu.

Müsabakada görevli basın mensuplarına, maçtan iki gün önce test yapıldı. Basın mensupları, maç için tribünde de sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde yerlerini aldı.

Maç başladıktan hemen sonra stat dışında havai fişekler atıldı.

Yaklaşık 5 dakika duran karşılaşma, havai fişek atışının sona ermesinin ardından kaldığı yerden devam etti.

BİLGİLERİ

STAT: Denizli Atatürk Stadı

SAAT: 21:00

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: beIN Sports 1

DENİZLİSPOR: Tolgahan, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski, Kibong, Aissati, Olcay, Sacko, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Bülent Uygun

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Ljajic, N'Koudou, Lens, Burak Yılmaz,

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Ersin

Gökhan gönül

Roco

Victor Ruiz

Rıdvan

Elneny

Atiba

Adem Ljajic

Lens

N'Koudou

Burak Yılmaz

DENİZLİSPOR'UN İLK 11'İ

Tolgahan

Lopes

Mustafa Yumlu

Oğuz

Bergdich

Murawski

Kibong

Aissati

Olcay Şahan

Sacko

Rodallega

MAÇ SONUCU

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi baştan sona üstün götüren Kara Kartal, sahadan 5-1 galip ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller; 10. dakikada Burak Yılmaz, 61. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada N'Koudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78. dakikada Abdoulay Diaby'den geldi. Denizlispor'un tek sayısını ise 53. dakikada Oscar Estupinan kaydetti.

Bu sonucun ardından 47 puana yükselen Beşiktaş, Avrupa iddiasını sürdürdü. 31 puanda kalan Denizlispor ise 12. sırada yer aldı.