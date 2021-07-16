Beşiktaş Diego Costa'dan Vazgeçti! Rota yeniden Luuk de Jong'a çevrildi

Beşiktaş'ta yeni sezon kadro planlaması oluşturuldu. Bu kapsamda takımın eksik noktalarını tamamlayıp ve hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen siyah beyazlılar, forvet için Diego Costa'dan istediğini alamadı. Yıldız oyuncuyla anlaşma aşamasına gelinmesine rağmen sürekli yeni isteklerde bulunması bu transferi çıkmaza soktu. Bunun üzerine Sevilla'nın oyuncusu Luuk de Jong listenin ilk sırasına alındı.

YİNE TEKLİF YAPILDI

Sevilla ile tekrar masaya oturup kiralama teklifini yineledikleri bildirildi. De Jong'un yıllık 2.5 milyon euro maaş yükünden kurtulmak isteyen İspanyol kulübüne yarı yarıya maaş ödemesi teklifi yapıldığı ve satın alma opsiyonu teklif edildiği kaydedildi. Sevilla'nın De Jong için hiçbir teklif almaması transferde en büyük artı olarak görülüyor.

OYNAMAK İSTİYOR

Beşiktaş'ın elini güçlendiren bir diğer etken de luuk de Jong'un ayrılmak istemesi. Çünkü kadrosunda Munir El Haddadi ve En-Nesyri'yi bulunduran İspanyol kulübü, bir forvet daha almayı planlıyor. Bu durumda De Jong'un 4. santrafor olmasına neden olacak. Kulübede oturmak istemeyen 1.88 boyundaki forvet bu nedenle Beşiktaş'a sıcak bakıyor.

SERGEN YALÇIN DA İSTİYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadroda görmek için rapor verdiği De Jong için önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşannması bekleniyor. Beşiktaşlı taraftarlar, oyuncunun hesaplarına 'Come to Beşiktaş' yorumunda bulunarak takımına çağırıyor.

Kariyeri boyunca 494 resmi maçta krampon bağlayan Luuk De Jong 201 gol atarken, 104 de asist yaptı.