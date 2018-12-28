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  3. Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 

BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal

Beşiktaş - Eczacıbaşı VitrA: 0-3 

SALON: TVF Burhan Felek

HAKEMLER: Ramazan Çevik, Tayfun Şener

BEŞİKTAŞ: Arelya, Ceren, Janset, Rykhliuk, Hümay, Belien, Pınar (L), Zeynep, Merve, Dilara, Fatma, İkbal

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Beyza, Ezgi, Simge (L), Meliha

SETLER: 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)

SÜRE: 71 dakika (21, 25, 25)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 8. hafta erteleme maçında Eczacıbaşı VitrA, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 ile geçti ve birinci devreyi 34.300 puanla lider kapattı.

DHA

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