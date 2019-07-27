Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda | Beşiktaş Eibar canlı izle link var mı?

Bugün Beşiktaş'ın maçı var! La Liga 1. lig ekiplerinden Eibar takımı ile mücadele edecek. Pek çok spor sever Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda diye aratmaya başladılar bile. Peki Beşiktaş Eibar canlı izle link var mı? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ EİBAR MAÇI HANGİ KANALDA

Beşiktaş, hazırlık maçında Eibar ile karşı karşıya gelecek.

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hazırlık maçı İspanya 1 lig ekiplerinden Eibar'a karşı oynanacak.

Kössen'de oynanacak mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. karşılaşma Smart Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Yeni sezon hazırlıklarını 25 Haziran'dan bu yana İstanbul'da sürdüren Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya gitmişti. İstanbul'da iki hazırlık maçı oynayan Beşiktaş, Pendikspor'u 2-1, Kocaelispor'u ise 7-1 mağlup etmişti. Siyah Beyazlı ekip, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün İspanyol ekibi Eibar ile yapacak.

BEŞİKTAŞ EİBAR CANLI İZLE LİNK VAR MI?

Saat 18.00’de başlayacak karşılaşma, Spor Smart’tan canlı olarak ekranlara gelecek.

Ajdin Hasic sürprizi

2. etap kamp çalışmaları için Avusturya'ya giden Beşiktaş, Bosna Hersekli 17 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic'i denemeye aldı. Beşiktaş, kampta denemek için Bosna Hersekli 17 yaşındaki futbolcu Ajdin Hasic'i Avusturya'ya çağırdı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, siyah-beyazlıların 4 Ağustos'a kadar devam edecek olan Avusturya kampına dahil olacak. Dinamo Zagreb'in altyapısında forma giyen ve 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Hasic, beğenilmesi halinde siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilecek.

Bugün Beşiktaş'ın maçı var! La Liga 1. lig ekiplerinden Eibar takımı ile mücadele edecek. Pek çok spor sever Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda diye aratmaya başladılar bile. Peki Beşiktaş Eibar canlı izle link var mı? İşte detaylar...

Abdullah Avcı'nın 28 kişilik kamp listesinde şu isimler yer alıyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Gökhan Gönül, Kerem Kalafat, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Enzo Roco, Nicolas Mirin, Gary Medel, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Kartal Kayra Yılmaz, Dorukhan Toköz, Erdem Seçgin, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Orkan Çınar, Oğuzhan Akgün, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Umut Nayir.

Yeni sezon hazırlıklarını 4 Ağustos'a kadar Avusturya'da gerçekleştirecek siyah-beyazlı ekip, burada 4 hazırlık maçı oynayacak.

Beşiktaş’ın Avusturya kampında oynayacağı hazırlık maçlarının TSİ programı şöyle:

27 Temmuz Cumartesi

18:00 Beşiktaş – CD Eibar (Kössen)

29 Temmuz Pazartesi

19:00 Beşiktaş – Apollon Larisas (Bischofshofen)

2 Ağustos Cuma

19:00 Beşiktaş – Udinese Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

4 Ağustos Pazar

18:00 Beşiktaş – Brescia Calcio (Groedig Goldberg Stadium)

Beşiktaş'ın Avusturya kampı

Bugün Beşiktaş'ın maçı var! La Liga 1. lig ekiplerinden Eibar takımı ile mücadele edecek. Pek çok spor sever Beşiktaş Eibar maçı hangi kanalda diye aratmaya başladılar bile. Peki Beşiktaş Eibar canlı izle link var mı? İşte detaylar...

Siyah-beyazlı takım, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın İspanya ekibi Eibar ile karşılaşacak

Beşiktaş Futbol Takımı, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlı takım, Avusturya'nın Salzburg kentine bağlı Saalfelden kasabasındaki sabah çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, yarı sahada üç takımın değişmeli olarak yaptığı taktik maçla sona erdi. Üç takımın yer aldığı mücadeleyi Loris Karius, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ricardo Quaresma, Güven Yalçın, Erdem Seçkin, Alpay Çelebi ve Muhayer Oktay'dan oluşan yeşil takım kazandı. Kazanan takım basın mensuplarını poz verdi.

Hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı

Avusturya'daki sıcak hava futbolcuları ve idmanı takip eden basın mensuplarını oldukça zorladı.

Çalışmanın yapıldığı saatte hava sıcaklığı 30 dereceyi aştı. Saalfenden'de yarın hava sıcaklığının düşmesi ile yağmur bekleniyor.