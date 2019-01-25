Beşiktaş - Erzurumspor maçı CANLI ANLATIM

Beşiktaş BB Erzurumspor maçı ile lig yarışında 19. Hafta mücadeleleri başlayacak. Peki Beşiktaş - Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş - Erzurumspor maçının ilk 11'leri belli oldu mu? Beşiktaş - Erzurumspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

BEŞİKTAŞ BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 19. Hafta mücadelesinde Beşiktaş, BB Erzurumspor ile karşılaşacak. 25 Ocak Cuma günü saat 20.30'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı karşılaşmada, Mehmet Emre Eyisoy ve Samet Çavuş yardımcılıkları üstlenecek.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'LERİ...

Karius, Gökhan Gönül, Necip, Mirin, Adriano, Dorukhan, Medel, Quaresma, Ljajic, Lens, Burak Yılmaz

ERZURUMSPOR'UN İLK 11'LERİ...

İbrahim, Tolga, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim Akdağ, Taylan, Emrah, Sunu, Muhammed

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇI CANLI ANLATIM

Not: Karşılaşma devam ettikçe önemli pozisyonlar haberimize eklenecektir. Güncellemeleri görmek için haber sayfasını yenileyiniz...

3. dakikada Adem Ljajic'in ceza alanının dışından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

9. dakikada Ljajic'in ara pasıyla topla buluşan Burak Yılmaz, bekletmeden vurdu, kaleci Sehic kurtardı. Dönen topta Ljajic penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta, Egemen Korkmaz topu ağlara gönderse de hakem Karius'a faul yaplıdığı gerekçesiyle iptal etti.

23. dakikada Ljajic'in şık pasında topla buluşan Gökhan Gönül sağdan topu çevirdi ama kimse dokunamadı.

25. dakikada Beşiktaş'tan Mirin, sakatlanarak kendisini yere bıraktı. Tecrübeli futbolcu, tedavisinin ardından sahaya döndü.

ÖZER'LE ANLAŞMA FESH EDİLDİ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Özer Hurmacı ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Özer Hurmacı'nın kulüple olan sözleşmesinin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Özer Hurmacı'ya kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinden başarılar dileriz."

Erzurum temsilcisi, Özer Hurmacı'yı 2018-2019 sezonu öncesi Osmanlıspor'dan transfer etmişti.

VİDA CEZALI, ADRİANO DÖNÜYOR

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

BURAK YILMAZ VE LJAJİC CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

GÖZLER BURAK YILMAZ'DA OLACAK

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.