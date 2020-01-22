İki takım Beşiktaş - Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Türkiye Kupası - 1/8 Finaller

ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta. Beşiktaş deplasmanda 3-2 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile bu kez sahasında karşı karşıya gelecek. Beşiktaş bu kez rövanşı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor.

Beşiktaş - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırlayacak. Beşiktaş bu kez rövanşı kazanarak turu geçen taraf olmak istiyor. Erzurumspor ise yakaladığı avantajı korumanın peşinde...

Vodafone Park’ta 20.30’da başlayacak mücadeleyi hakem Serkan Tokat yönetecek. Mücadele A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Erzurum’da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Siyah-beyazlılar çıkış peşinde

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.