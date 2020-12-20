Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Beşiktaş, ligde 11 maça çıktı ve 19 maçta 8 puan topladı. Erzurumspor ise 12 maçta 19 puan toplayarak 19. sırada yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor maçı oynanacak. Ligde, Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş-Erzurumspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ