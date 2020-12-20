Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de 13. hafta maçları devam ediyor. Ligde, bu hafta oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor maçının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz. Peki, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Süper Lig'de 13. hafta maçları arasında bugün oynanacak olan Beşiktaş-Erzurumspor maçının merak edilen sorularının tüm cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz. Beşiktaş, ligde 11 maça çıktı ve 19 maçta 8 puan topladı. Erzurumspor ise 12 maçta 19 puan toplayarak 19. sırada yerini aldı. Peki, Beşiktaş-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor maçı oynanacak. Ligde, Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, Halil Umut Meler yönetecek. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak üstlenecek.
HANGİ KANALDA?
Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş-Erzurumspor maçı da beIN SPORTS ekranlarından naklen izlenebilecek. Bu karşılaşmayı, bu akşam saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- BB Erzurumspor ile oynadığı iki Süper Lig maçını da kaybetmeyen Beşiktaş (1G 1B), evindeki tek karşılaşmada rakibine 2 puan kaptırmıştı (Ocak 2019'da 1-1).
- BB Erzurumspor, geçen sezon Beşiktaş ile oynadığı iki resmi maçta da rakibini 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı (Türkiye Kupası).
- Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde henüz iç sahada dört maçlık galibiyet serisi yakalayamadı.
- Süper Lig'de dokuz maçtır galip gelemeyen BB Erzurumspor (3B 6M), son üç karşılaşmayı gol atamadan kaybetti. Mavi-beyazlı ekibin lig tarihinde üst üste dört yenilgi aldığı bir seri yok.
- 2015/16'dan bu yana Süper Lig'e o sezon yükselen takımları konuk ettiği 15 maçın 14'ünü kazanan (1B) ve rakip filelere toplam 48 gol gönderen Beşiktaş, tek puan kaybını BB Erzurumspor'a karşı yaşadı (Ocak 2019).