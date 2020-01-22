Beşiktaş - Erzurumspor maçının ilk 11'leri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Beşiktaş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak. Maç, Vodafone Park'ta 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Serkan Tokat yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ERZURUMSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Gökhan Gönül, Roco, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Oğuzhan, Nkodou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir

BB Erzurumspor: Kayacan, Mehmet Murat, Osman, Hasan Hatipoğlu, Mücahit, Batuhan, Ba, İbrahim, Rashad, Oltan, Hasan Ayaroğlu

BEŞİKTAŞ ERZURUMSPOR MAÇI SAAT, KAÇTA HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Erzurum'da oynanan ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlı ekip, iç sahada alacağı her türlü galibiyetle tur atlayan taraf olacak. Mağlubiyet veya beraberlik halinde ise kupaya veda edecek.

Beşiktaş Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ PEŞİNDE

Oynadığı son 7 resmi karşılaşmada 1 galibiyet, 6 yenilgi alan Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşısında yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

Oynadığı son 8 maçta da kalesini gole kapatamayan Beşiktaş, Kasımpaşa, Wolverhampton Wanderers, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Anagold24 Erzincanspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında toplam 19 gol yedi.

2005-2006 SEZONUNDA ARTI 5'TE KALDI

Ligin 2005-2006 sezonunda 26 gol atan ve 21 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, artı 5 averaja imza attı.

BEŞİKTAŞ, LİGDE 7. SIRADA

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, artı averaja sahip en kötü ikinci takım oldu.

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor (-21), MKE Ankaragücü (-20), Kasımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), İttifak Holding Konyaspor (-8), Gençlerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) takımlarını geçebildi.

Beşiktaş, 9. sıradaki BtcTurk Yeni Malatyaspor'un (+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ, SON 8 SEZONUN EN AZ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, son 8 sezonun en az golünü teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde attı.

Ligin 2011-2012 sezonunda 18. haftada 27 golde kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 2013-2014'te 33 gol bulan Beşiktaş, 2014-2015'te 29, 2015-2016'da 42, 2016-2017'de 34 ve sonraki 2 sezon ise 31'er gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 golde kaldı.

BEŞİKTAŞ, SON 7 SEZONUN EN KÖTÜ PERFORMANSINI SERGİLEDİ

Beşiktaş, son 7 sezonun en kötü savunma performansını 2019-2020'de gösterdi. Ligin 18. haftasında kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 2012-2013'ün aynı haftasında 27 gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonların 18. haftaları sonunda sırasıyla 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel olamadı.

SİYAH BEYAZLILAR, GERİYE KALAN 5 MAÇTA ATTIĞINDAN ÇOK GOL YEDİ

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in geride kalan son 5 maçında attığı golden çok yedi. Ligdeki son 5 karşılaşmasında fileleri 9 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda Sivasspor'a 2-1, Fenerbahçe'ye 3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta Kasımpaşa'ya 3-2 ve Gençlerbirliği'ne 4-1 üstünlük kurabildi.

SERİ HER HAFTA YÜKSELİYOR

Beşiktaş'ın ligde gol yeme serisi de her hafta yükseliyor. Ligin 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor karşısında kalesini gole kapayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Kayserispor ve Gençlerbirliği'nden birer, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den ise 3 gol yedi.