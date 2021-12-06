Beşiktaş eski golcüsünün peşinde! Cenk Tosun için istenen ücret belli oldu!

Ocak ayında kadrosuna bir golcü oyuncu katmak isteyen Beşiktaş'ta hedef isim eski futbolcuları Cenk Tosun, bu kapsamda Everton ile görüşme halinde olan siyah-beyazlı ekip yıldız futbolcuyla ilgili istenen fiyatı da İngiliz ekibine sordu. Milli futbolcuyu yeniden takıma kazandırmak isteyen Beşiktaş'ta yönetimin yapılacak pazarlıklar sonucunda Cenk Tosun ve kulübü ile anlaşma sağlayabileceği ifade edildi.

3 MİLYON EURO İSTEDİLER

Oyuncuyu takıma kazandırmak için Everton ile görüşen kartal, 3 milyon euroluk bonservis beklentisiyle karşılaştı. Mali anlamda sıkıntılı bir süreçten geçen Beşiktaş, hem Avrupa'da hem de ligde hedefsiz kalması durumunda bu tarz bir ücret ödemeye yanaşmıyor. Deneyimli golcü için girişimlerini sürdürecek siyah-beyazlı ekip pazarlıklarla fiyatı düşürmeyi hedefliyor.

YARI FİYATINA ANLAŞMA İSTİYOR

Beşiktaş'ın oyuncunun yarım sezonluk ücretini de ödemeyi kabul ettiği ve yapılacak pazarlıklar sonucunda yarı fiyata bu transferi bitirmeyi hedeflediği öğrenildi. İngiliz ekibine şu an için 1.3 milyon euroluk teklifte bulunan Beşiktaş kurmaylarının fiyatı 1.5 milyon Euro seviyelerine çekerek anlaşmayı tamamlamak istediği de gelen bilgiler arasında.