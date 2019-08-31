Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Vodafone Stadı'nda Çaykur Rizespor'u konuk etti

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Çaykur Rizespor'un 37. dakikada Oğulcan'la bulduğu gole, 52. dakikada Vida cevap verdi.

Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermeyince maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Maçın önemli anları...

BEŞİKTAŞ 1 - 1 ÇAYKUR RİZESPOR

Maç sona erdi.

90+6 Çaykur Rizespor'un şutu direkten döndü.

88' Caner Erkin ceza yayının biraz gerisinden sert bir vuruş çıkardı ancak kaleci yerden seken topu çelmeyi başardı.

72' Gökhan Gönül sağ kanattan ortaladı. Topa hareketlenen N'koudou boş pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top üstten dışarı gitti.

67' Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta top Vetrih'in önünde kaldı ancak etkisiz bir vuruş geldi.

52' GOOOL! Caner Erkin'in ortasında iyi yükselen Vida kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Beşiktaş, ikinci yarıya Oğuzhan ve Boyd'un yerine Douglas ve N'Koudou'yu alarak başladı.

İkinci yarının ilk düdüğü çaldı.

İlk yarı sona erdi.

37' GOOOL! Çaykur Rizespor rakibini eksik yakaladı. De Pauw müsait durumdaki Oğulcan'ı topla buluşturdu. Sol kanattan ceza sahasına giren Oğulcan yakın köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi.

21' Sol kanattan gelen pasta Güven topla buluştu. Genç oyuncu sol ayağıyla kaleyi yokladı ancak top az farkla dışarı çıktı.

13' Gökhan Gönül sağ kanattan ortasını yaptı. Penaltı noktasının biraz önünde pozisyon alan Ljajic müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı.

Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdüğüyle mücadele başladı.

Hafta içinde deneyimli oyuncuları Ricardo Quaresma ve Gary Medel ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Caner Erkin, bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan, Oğuzhan, Boyd, Ljajic, Lens, Güven.

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Moroziuk, Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan