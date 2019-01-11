Beşiktaş, Fatih Aksoy'u DG Sivasspor'a kiraladı
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.