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Beşiktaş, Fatih Aksoy'u DG Sivasspor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş, Fatih Aksoy'u DG Sivasspor'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, 21 yaşındaki defans oyuncusu Fatih Aksoy'un Demir Grup Sivasspor'a kiralandığını açıkladı.

Siyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Fatih Aksoy'un bir buçuk yıllığına kiralık transferi için Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Fatih Aksoy'a yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

DHA

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