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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan üçüncü hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Fatih Karagümrük maçını izlemek isteyen taraftarlar internette Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularını araştırmaya başladı. Cevaplar haberimizde...

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonda ilk iki hafta geride kalırken heyecanın dozu da her geçen gün artıyor. Üçüncü hafta maçlarından sonra ise Milli maç arası verilecek. Takımlar bu aradan önceki son maçlarında galibiyeti hedefliyor. Bu kapsamda ligdeki üçüncü hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

28 Ağustos 2021 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 21.45'de başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Her puanın çok kıymetli olduğu bu haftalarda hata yapmak istemeyen iki takımın maçı Beinsports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. 

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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