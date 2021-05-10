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Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Fatih Karagümrük muhtemel ilk 11

Süper Lig'de hafta sonu yaşanan futbol heyecanı hafta içine taşınıyor. Bu kapsamda lider Beşiktaş, 41.hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Peki Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Fatih Karagümrük muhtemel ilk 11 haberimizde...

Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Fatih Karagümrük muhtemel ilk 11

Süper Lig'de futbol heyecanı 2 maç sonra sona erecek. Bu maçlardan birinde şampiyonluk yarışında avantajlı olan ve ligin ilk sırasında yer alan Beşiktaş, ligin orta sıralarında yer alan ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. 41.haftada oynanacak olan zorlu müsabaka hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler  Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Maç hakkında tüm detaylar ve Beşiktaş- Fatih Karagümrük muhtemel ilk 11...

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçı 11 Mayıs Salı günü oynanacak. Vodafone Park Stadyumunda oynanacak olan zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Serkan yapacak.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMRÜK MUHTEMEL İLK 11 

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Wellinton, Vida, N'Sakala, Josef, Dorukhan, Adem Ljajić, R. Ghezzal, Larin, Gökhan Töre. 

Fatih Karagümrük: E. Viviano, Koray Altınay, Roco, J. Balkovec, E. Zukanović, L. Biglia, A. Ndao,  J. Lens, L. Castro, A. Bertolacci, F. Borini.
 

Tayfun Altuntaş
Editör
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