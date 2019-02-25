Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi CANLI ANLATIM

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine sayılı süre kaldı. Bu akşam 349. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesi bazı detaylar ve maçın canlı anlatımı...

BEŞİKTAŞ - FENEBAHÇE DERBİSİ CANLI ANLATIM

BEŞİKTAŞ 0-0 FENERBAHÇE

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BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'LERİ...

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Dorukhan, Atiba, Lens, Kagawa, Güven, Burak Yılmaz.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'LERİ...

Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Dirar, Tolgay Arslan, Zajc, Moses, Soldado

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'de 23. Haftanın kapanış mücadelesi Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi ile gerçekleşecek. 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşmada, Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz yardımcılıkları üstlenecek.

LİG MAÇLARI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.

SON MAÇ BERABERE

Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.

BEŞİKTAŞ, SON 23 MAÇTA 4 KEZ KAZANABİLDİ

Beşiktaş, konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 23 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

SON 16 MAÇTA 19 KIRMIZI KART

İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

BEŞİKTAŞ 39, F.BAHÇE 24 PUANDA

LİGİN üstü kadar alt sıraları da yakından ilgilendiren karşılaşmaya iki takım farklı amaçlarla çıkıyor. 23. haftaya 39 puanla 3. sırada giren Beşiktaş, taraftarı önündeki maçı kazanıp şampiyonluk iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise 112 yıllık tarihinde ilk kez bir derbi maça ‘tehlikeli bölge’deyken çıkacak. 24 puanı bulunan sarı lacivertli takım, sadece averaj farkıyla küme düşme hattının hemen üstünde 15’inci sırada yer alıyor.

LJAJİC VE MEHMET EKİCİ OYNAMAYACAK

Zorlu karşılaşma iki takım da önemli eksiklerle çıkacak. Ev sahibi Beşiktaş’ta kart cezalısı Adem Ljajic yok. Gözündeki rahatsızlık nedeniyle hafta içinde bazı idmanlara çıkamayan Oğuzhan’ın durumu bugün netleşecek. Fenerbahçe’de ise sakatlığı bulunan Mehmet Ekici forma giyemeyecek. Sezonun en formda dönemini yaşayan Beşiktaş, son 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Fenerbahçe ise son 2 maçında İ.M. Kayseri’ye 1-0 yenildi, A.Konyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

YANAL’A KARŞI ÇIKTIĞI 8 MAÇTA 4 GALiBiYET ALDI

BEŞİKTAŞ ve F.Bahçe’nin teknik direktörleri Şenol Güneş ile Ersun Yanal bugüne dek farklı takımların başında 7’si lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 8 defa karşılaştı. Bu maçlarda Güneş’in ekipleri 4 galibiyet alırken, 2 maçı Yanal kazandı, 2’si berabere bitti. Güneş’li Beşiktaş, 7 F.Bahçe maçında 2’şer galibiyet ve yenilgiyle 3 beraberlik aldı.

12 YILDIR BEŞİKTAŞ'I YENEMİYOR

1996 yılından bu yana teknik direktörlük yapan Ersun Yanal’ın Beşiktaş’a karşı karnesi kötü. Yanal, 23 yıllık kariyerinde siyah beyazlı takıma karşı 33 sınav verdi. 57 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 7 farklı takımla çıktığı bu maçlarda sadece 5 galibiyet elde ederken, 9 beraberlik, 19 yenilgi aldı. Ersun Yanal, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini ise 12 yıl önce elde etti. Yanal’ın başında bulunduğu Vestel Manisaspor, Türkiye Kupası’nda 4-0 kaybettiği maçın rövanşında 28 Şubat 2007’de Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etmişti.