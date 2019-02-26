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  3. Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde skor 3-0'ken olay şarkı!

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde skor 3-0'ken olay şarkı!

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından devre arasında Vodafone Park'ta çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini toplamıştı. Dev maçın 3-3 bitmesnin ardından Fenerbahçeliler sosyal medyadan ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde skor 3-0'ken olay şarkı!

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından devre arasında Vodafone Park'ta çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini toplamıştı. Dev maçın 3-3 bitmesnin ardından Fenerbahçeliler sosyal medyadan ezeli rakiplerine göndermede bulundu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
 

Siyah - beyazlıların 3 farkla soyunma odasına gitmesinin ardından Vodafone Park'ta, şarkıcı Simge'nin 'Öpücem' isimli şarkısı çaldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde skor 3-0'ken olay şarkı!

Çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.

DERBİ 3-3 BİTTİ

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

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