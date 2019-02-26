Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde skor 3-0'ken olay şarkı!
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından devre arasında Vodafone Park'ta çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini toplamıştı. Dev maçın 3-3 bitmesnin ardından Fenerbahçeliler sosyal medyadan ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ilk yarının 3-0 bitmesinin ardından devre arasında Vodafone Park'ta çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini toplamıştı. Dev maçın 3-3 bitmesnin ardından Fenerbahçeliler sosyal medyadan ezeli rakiplerine göndermede bulundu.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayan Beşiktaş, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
Siyah - beyazlıların 3 farkla soyunma odasına gitmesinin ardından Vodafone Park'ta, şarkıcı Simge'nin 'Öpücem' isimli şarkısı çaldı.
Çalan şarkı, Fenerbahçeli taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.
DERBİ 3-3 BİTTİ
İlk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe müthiş bir geri dönüşe imza attı ve taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
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