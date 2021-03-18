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Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek olan derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu kapsamda futbolseverler Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?

Süper Lig'de kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında 31.haftada oynanacak olan derbi müsabakası nefesleri kesecek. Beşiktaş, ligde liderliğini perçinlemek ve rakibiyle olan arasındaki puan farkını artırmak için Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği yenilgisinin ardından rakibini yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 31.haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 21 Mart Cumartesi günü Vodafone Park stadyumunda oynanacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports HD 1'den şifreli olarak ekranlara gelecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?

MAÇI KİM YÖNETECEK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını  Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak. 

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçı kim yönetecek?

SAKAT VE CEZALILARIN SON DURUMU

Ev sahibi Beşiktaş'ta ise bu sezon sakatlıklarla boğuşan Gökhan Töre forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de derbi maçında sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Gökhan Gönül ve Mesut Özil  sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Sinan Gümüş'ün durumu ise antrenmandaki son durumuna göre belli olacak.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı ise Beşiktaş, Kadıköy'de 4-3 kazanmıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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