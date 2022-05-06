Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izle | Beşiktaş- Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki

Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izle | Beşiktaş- Fenerbahçe maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkine haberimizde yer verdik...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanıyor. Saat 19.00'da başlayan maçı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapıyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI İZLE

BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD 1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE MAÇI BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

BEŞİKTAŞ- FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Josef, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Tisserand, Novak, Ferdi, Zajc, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun.