Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe, ligde son oynadığı Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre sahaya 2'si zorunlu 3 değişiklikle çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan ile Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yanı sıra Demir Grup Sivasspor mücadelesinde profesyonel kariyerinde ilk kez ilk 11'de boy gösteren Ömer Faruk Beyaz ise maça yedek kulübesinde başladı.

Fenerbahçe teknik heyeti, bu isimlerin yerine cezası biten Serdar Aziz ile Tolga Ciğerci ve Emre Belözoğlu'na şans tanıdı.

Beşiktaş derbisinde kalede Altay Bayındır görevlendirilirken savunma hattı Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturuldu.

Orta ikilide Ozan Tufan ile Tolga Ciğerci'yi tercih eden sarı-lacivertli teknik heyet, kenarlarda Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç'ü oynattı. Santrfor arkasında Emre Belözoğlu'na forma verilirken ileri uçta ise Vedat Muric görev aldı.





- Gustavo kadrodan çıkarıldı





Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo şanssızlığı yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran 32 yaşındaki futbolcu, yaşadığı hafif sakatlığı sebebiyle derbi maçın kadrosundan çıkarıldı.





- Falette takımını yalnız bırakmadı





Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Simon Falette, Beşiktaş mücadelesinde takımını yalnız bırakmadı.

Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımından kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, ligde geçen hafta oynanan Demir Grup Sivasspor mücadelesinin son bölümünde yaşadığı sakatlıkla oyun alanını terk etmişti.

Öte yandan Simon Falette, Fenerbahçe formasıyla ilk derbi heyecanını yaşadı.





- Serdar Aziz formasına kavuştu





Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, Beşiktaş karşısında formasına kavuştu.



Tecrübeli savunmacı, Göztepe maçında sarı kart cezalısı durumuna düşmüş ve PFDK'den müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç ceza daha almıştı.



Serdar, 2 maçlık aranın ardından Beşiktaş maçıyla ilk 11'deki yerine döndü.







- Emre 6 maç sonra 11'de





Emre, 6 maç sonra takımıyla bir maça ilk 11'de çıktı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, son olarak Konya deplasmanında ilk 11'de sahada yer almıştı.







- İki takımdan anlamlı mesaj





Derbi öncesinde Beşiktaş ve Fenerbahçeli futbolcular sahaya "Kadına Şiddete Dur De" yazılı beyaz tişörtle çıktı.

Futbolcular, üzerlerindeki tişörtler ile ısınmayı tamamladı.





- Rodrigues yine yedek







Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, Beşiktaş karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.



Sarı-lacivertlilerin ligin 29. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, daha sonra ilk 11'de görev alamadı.

Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyen Rodrigues, Gençlerbirliği karşılaşmasında yedek soyunmuştu.

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor maçına da yedek başlayan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de görevlendirilmedi.





- Tolga Ciğerci 4 maç sonra 11'de







Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci, ligde 4 maç sonra ilk 11'de yer aldı.



Tolga, yaşadığı sakatlık sebebiyle 3 maçı kaçırmış ve geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında son bölümde forma giymişti.



28 yaşındaki futbolcu, son olarak ligin 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanında ilk 11'de görevlendirilmişti.





- Fenerbahçe'de 4 eksik





Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine 4 oyuncusundan yoksun çıktı.



Sarı-lacivertlilerde Tolgay Arslan ve Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç de derbide forma giyemedi.





- Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye anlamlı jest





Beşiktaş Kulübü, pandemi sonrasında başlatılan karton taraftar uygulamasıyla Fenerbahçe Kulübüne jest yaptı.

Siyah-beyazlılar, hayatını kaybetmiş sarı-lacivertli taraftarların fotoğraflarından oluşan bir deplasman tribünü oluşturdu.





- Ali Koç ve Semih Özsoy cezalı





Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy, PFDK'den aldıkları ceza nedeniyle Beşiktaş deplasmanında yer almadı.

Sarı-lacivertli kulübü derbide genel sekreter Burak Kızılhan, yöneticiler Simla Türker Beyazıt, Ozan Tarman, Alper Pirşen, Turhan Şahin, Kemal Danabaş, Selahattin Baki ile Sevil Zeynep Becan temsil etti.

Beşiktaş yöneticileriyle karşılaşma öncesi bir araya gelen sarı-lacivertli yöneticiler, daha sonra mücadeleyi izlemek için stada geçti.





- Yedeklerde altyapıdan 4 isim





Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde altyapıdan 4 isme kadroda şans verdi.

Sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, stoper Cenk Alptekin, sol bek Emir Miray Köksal ve sağ kanat oyunücusu Muhammed Gümüşkaya derbi mücadelesinde kadroda yedekler arasında oturdu.





Kaynak: AA