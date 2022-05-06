Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 36.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde Beşiktaş–Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: BEŞİKTAŞ – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 36.haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 8 Mayıs 2022 Pazar günü Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.