Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde play-off’ta
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 mağlup etti.
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, Litvanya temsilcisi Neptunas'ı 76-69 mağlup etti. Grubunda 7. galibiyetini alan siyah-beyazlı ekip, play-off'lara kalmayı garantiledi.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Boris Krejic xx, Radomir Vojinovic xx, Beniamino Manuel Atard xx
Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher xx 19, İsmet Akpınar x 2, Djurisic x 6, McKissic xxx 23, Samet Geyik x 9, Oğuz Savaş x 2, Burak Yıldızlı xx 15, Ömer Al x, Sabahattin Göndür x, Birkan Batuk x
Neptunas: Janavicius xx 9, Olisevicius x 4, Gailius xxx 30, Galdikas x 8, Slavinskas x 8, Williamson xx 6, Jogela x 4, Sedekerskis x
1. Periyot: 17-15 (Beşiktaş)
Devre: 38-33 (Beşiktaş)
3. Periyot: 53-47 (Beşiktaş)
Kaynak: İHA
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