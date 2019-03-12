Beşiktaş, FIBA Şampiyonlar Ligi’ne veda etti
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Nanterre 92'ye 62-60 mağlup olarak lige veda etti.
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Nanterre 92'ye 62-60 mağlup olarak lige veda etti.
Siyah-beyazlılar, turun ilk maçında ise rakibine 68-59 mağlup olmuştu.
Salon: BJK Akatlar
Hakemler: Sergiy Zashchuk xx, Oskars Lucis xx, Ademir Zurapovic xx
Beşiktaş Sompo Japan: Pressey xxx 17, Can Maxim Mutaf x, Erkan Veyseloğlu x 4, Burak Can Yıldızlı xx 7, Buva xxx 13, Samet Geyik x 2, Gibson xx 15, Kenan Sipahi x, Alexander xx 2
Başantrenör: Dusko Ivanovic
Nanterre 92: Senglin xxx 18, Konate xx 7, Treadwell xx 6, Invernizzi x 8, Gamble x 5, Palsson xx 11, Juskevicius x 4, Carne x 3
Başantrenör: Pascal Donnadieu
1. Periyot: 14-7 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
Devre: 26-24 (Beşiktaş Sompo Japan lehine)
3. Periyot: 40-44 (Nanterre lehine)
Kaynak: İHA
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