50' Umut Nayir (Beşiktaş) ceza sahasının kenarından şutunu çekiyor. Top sol direğin yanından dışarı gidiyor. 50' Beşiktaş ceza sahasına orta yapmak yerine köşe vuruşunu kısa pas yaparak kullanıyor. 48' Defans oyuncusundan seken top koşu yoluna düşen Umut Nayir (Beşiktaş) bekletmeden ceza alanı içerisinden topu kaleye gönderiyor ancak top birkaç parmak farkla sağdan dışarı gidiyor.

46' Artık ikinci yarı için her şey hazır; ve maç yeniden başladı.

45+1' Mete Kalkavan düdüğünü çalarak ilk yarıyı bitiriyor. 45' Beşiktaş köşe vuruşundan bir gol şansı yakalıyor, ancak bu tehlikeyi yerine bir müdahalede bulunan defans oyuncusu uzaklaştırıyor.

31' Sofiane Feghouli (Galatasaray) ceza sahası dışından şansını deniyor, ancak bu şut herhangi bir tehlike yaratmıyor ve soldan dışarı gidiyor.

23' Ryan Babel (Galatasaray) ceza sahasına orta yapıyor, ancak rakip defans tehlikeyi uzaklaştırıyor.

16' Beşiktaş ortaya çok güzel bir futbol koyuyor. Oyuncular orta mesafeli paslarla topa sahip oluyor ve atağa kalkmak için doğru anı kolluyor.

11' Caner Erkin (Beşiktaş) köşe vuruşundan ceza sahasına orta yapıyor, ancak rakip defans bu topu paniklemeden uzaklaştırıyor. 11' Umut Nayir (Beşiktaş) topu aradan gönderemiyor ve atak kesiliyor. Top oyun alanının dışında. Beşiktaş köşe vuruşundan bir gol şansı yakaladı. 9' Jeremain Lens (Beşiktaş) kalenin ortasına giden güzel bir vuruş yapıyor, ancak yerden giden bu top kalecinin kucağında kalıyor. 8' Mete Kalkavan düdüğünü çalıyor. Düdük kime çaldı? Evet, şimdi belli oluyor: Jeremain Lens (Beşiktaş) hücum ederken aşırı güç kullanıyor.

7' Marcao (Galatasaray) soğukkanlılığını korumalı, bu yaptıkları çok aşırı! Oyuncu sert bir şekilde rakibinden topu alıyor ve hakem Mete Kalkavan düdüğünü çalarak faulü belirlemek zorunda kalıyor.

Florin Andone (Galatasaray) sert bir faul yapıyor. Mete Kalkavan düdüğünü çalarak oyunu durduruyor.

1' Umut Nayir (Beşiktaş) yerden yaptığı güzel vuruşta kalenin tam ortasına nişanlıyor. Ancak kaleci rahat bir kurtarış yaparak topu çıkartıyor.

1'



Maç başladı, keyifli bir maç izleyeceğimizi umuyoruz!

Oyuncular sahaya çıktı ve Beşiktaş takımı oyuncuları tarafından başlama vuruşu yapılacak.

İyi günler sevgili spor severler, canlı yorum bölümümüze hoş geldiniz. Karşılaşma boyunca size mümkün olduğunca maçtaki tüm detayları aktarmaya çalışacağız.

Maçın hakemi Mete Kalkavan.

Beşiktaş Galatasaray maçı ile Süper Lig'de heyecan dev derbi ile devam ediyor. Nefesler tutuldu, gözler Vodafone Park'a çevrildi. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları Bölge Gündem'de. İki takımın da üç puan istediği derbide ilk 11'ler belli oldu! Aslan'da Falcao kadroda yok, Beşiktaş'ın eksikleri de dikkat çekiyor. 9'da Lens ve Diaby ile Beşiktaş üst üste iki net fırsattan yararlanamadı.