Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazar günü sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlıların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı basına kapalı antrenman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. UEFA Avrupa Ligi'nde dün akşam Braga karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanda rejenerasyon çalışması yaptı. Tedavileri ve bireysel programları devam eden oyuncular ise özel çalışma gerçekleştirdi.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayıp, kampa girecek.

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Kaynak: DHA