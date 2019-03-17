Beşiktaş - Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal
BEŞİKTAŞ: Arelya Karasoy, Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Merve İkbal Albayrak (Zeynep Uzen, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Jackson, Çağla Akın, Leys, Aslı Kalac, Hande Baladın, Cansu Çetin (Nursevil Aydınlar Gökbudak)
SETLER: 25-22, 15-25, 15-25, 25-27
SÜRE: 115 dakika (27, 23, 25, 40)
Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
DHA
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