Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda | Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme linki

İki takım Beşiktaş Galatasaray karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 9. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda

Süper Lig'de 9. haftanın en önemli maçında Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 5-1'lik skorla gösterişli bir şekilde mağlup ettiği maçın ardından derbide iki takımda üst sıralara yükselmek için mücadeleyi kazanmak istiyor. Kaybedenin büyük yara alacağı derbi için nefesler tutuldu, geri sayıma geçildi.

27 Ekim Pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak derbi saat 19.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak

Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme linki

Beşiktaş ile Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasındaki derbi karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'ya 2-0 mağlup olan Beşiktaş Süper Lig'de derbi maçta ezeli rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Galatasaray, geride kalan 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Topladığı 13 puanla haftaya averajla 6. sırada giren Galatasaray, derbide rakibini mağlup ederek kötü gidişine "dur" demek istiyor. Beşiktaş ise ligin 8 haftasında 2 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 9 puan alabildi. Galatasaray derbiden 3 puanla dönerek, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Madrid müsabakası öncesinde moral bulmayı da hedefliyor.

Kullanıcılar Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone