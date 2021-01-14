Süper Lig'de futbol heyecanı sürüyor. Ligde 19. hafta oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Zirve yarışı açısından oldukça önemli olan bu maçta, Beşiktaş, kazanması halinde liderliğini devam ettirerek sarı-kırmızılılarla olan puan farkını açacak. Galatasaray ise derbiyi kazanarak tekrar zirveye oturmak istiyor. Karşılaşma öncesinde iki takım hakkında detaylı bilgileri haberimizde sunduk. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray maçı, 17 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakem ekibi henüz belli değil, TFF tarafından hakem ataması yapıldığı anda haberimize eklenecektir.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş-Galatasaray maçı da beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Pazar akşamı saat 19.00'da beIN SPORTS HD 1'den naklen izleyebilirsiniz.

MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde en fazla gol yediği takım Galatasaray (150). Siyah-beyazlıları Galatasaray'dan (45) daha fazla mağlup eden tek rakibi ise Fenerbahçe (47).

Beşiktaş, Galatasaray'ı yendiği son beş; Galatasaray ise Beşiktaş'ı mağlup ettiği son altı Süper Lig maçında gol yemedi.

Galatasaray'ı konuk ettiği son beş Süper Lig maçını kaybetmeyen (4G 1B) ve son üç karşılaşmayı gol yemeden kazanan Beşiktaş, lig tarihinde rakibine karşı üst üste dört iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Geçen sezon Beşiktaş ile oynadığı iki Süper Lig maçında da gol atamayan Galatasaray, üç maçlık bir gol hasretini en son yine Fatih Terim yönetiminde yaşamıştı (Aralık 2002-Ekim 2003).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan iki takım Galatasaray (8) ve Beşiktaş (6).4

MAÇIN İDDAA ORANLARI

19. haftada oynanacak karşılaşmanın iddaa oranları da belli oldu.

Beşiktaş'ın galibiyetine 2.05 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2.50 oran verildi. Beraberliğe ise 3.15 oran verildi.

Beşiktaş: 2.05

Beraberlik: 3.15

Galatasaray: 2.50