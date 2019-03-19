Beşiktaş, Galatasaray ve Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş'ı "çirkin ve kötü tezahürat', Galatasaray'ı ise "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk etti. Ayrıca Aytemiz Alanyaspor Te

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