Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Gaziantep Basket takımları karşı karşıya gelecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...
Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan 4. hafta maçları ile sürecek. Bu kapsamda ING Basketbol Ligi'nde ilk 3 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş, ilk 3 karşılaşmada 2 galibiyeti olan Gaziantep Basket'i konuk edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara cevap arıyor. İşte o soruların cevapları...
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BASKET MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı 16 Ekim 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 13.00'da başlayacak. Bu zorlu karşılaşma İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Gaziantep Basket maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.
Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.