Beşiktaş - Gaziantep FK Maç özeti

Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park’ta Gaziantep FK’yı konuk ediyor. siyah-beyazlıların 20 hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. Kara Kartal, 33 puanla 7. sırada bulunuyor..

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada yeni transfer Kevin Prince Boateng ve 90+5. dakikada Jeremain Lens kaydetti. Siyah-beyazlı takımın yeni ismi Boateng, ikinci yarının başında oyuna girdi ve takımının ikinci golünü atarak galibiyete katkıda bulundu.

Sergen Yalçın ile ilk iç saha maçını kazanan Beşiktaş'ta Gökhan Gönül gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynama şansını kaybetti.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 36 puana yükseltti. Gazaintep FK 27 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

MAÇ ÖZETİ

90 Karşılaşmanın sonuna 5 dakika uzatma ilave edildi.

82' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz dışarı alındı. Umut Nayir oyuna giren isim.Burak Yilmaz - Umut Nayir

Oyuncu Değişikliği 80' Gaziantep'te Kayode çıktı. Kenan Özer oyunda.

80' Gaziantep'te Kayode çıktı. Kenan Özer oyunda.Olarenwaju Kayode - Kenan Özer

Sarı Kart 79' Beşiktaş'ta Caner Erkin sarı kart gördü.Sarı Kart - Caner Erkin

Pozisyon 77' Beşiktaş, Victor Ruiz'le 3. gole çok yaklaştı! Ruiz'in ceza alanı içindeki sert şutunu savunmada Diarra çizgiden çıkardı.

Ev Sahibi Golü 70' Beşiktaş'ta Boateng topu ağlara yolladı ve ilk maçında golle tanıştı! Çizgiye inen Gökhan, ön direkteki Boateng'e pasını verdi. Boateng şık bir topuk vuruşuyla kaleciyi mağlup etti.Gol - Kevin-Prince Boateng

Oyuncu Değişikliği 67' Gaziantep'te Muhammet Demir yerini Twumasi'ye bıraktı.Muhammet Demir - Patrick Twumasi

Oyuncu Değişikliği 67' Gaziantep'te Diarra oyunda. Güray dışarı alındı.Güray Vural - Souleymane Diarra

Pozisyon 60' Gaziantep gole yaklaştı! Kayode zor pozisyonda pasını verdi. Maxim ceza alanına girmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top Karius'ta kaldı.

Pozisyon 57' Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı! Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yakın mesafeden topu yandan auta yolladı.

Sarı Kart 55' Beşiktaş'ta Gökhan Gönül sarı kart gördü. Gökhan, Başakşehir deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü.Sarı Kart - Gökhan Gönül

Ev Sahibi Golü 52' Burak Yılmaz penaltı atışında topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi!Gol - Burak Yilmaz

Penaltı 48' Beşiktaş'ta Burak Yılmaz frikiği kullandı. Top barajdan döndü. Dönen topu Elneny ceza alanı içine doldurdu. Elneny'nin ortasında top Güray'ın koluna çarptı hakem penaltı noktasını gösterdi.Penaltı - Atiba Hutchinson

Sarı Kart 47' Gaziantep'te Kana Bıyık sarı kart gördü.Sarı Kart - Jean-Armel Kana-Biyik

Maç Başladı 46' Maçta ikinci yarı başladı...

Oyuncu Değişikliği 45' Beşiktaş'ta Boateng ikinci yarıda oyunda. Adem Ljajic dışarı alındı.Adem Ljajic - Kevin-Prince Boateng

Devre Arası Son düdük geldi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Pozisyon 43' Beşiktaş baskı kurdu! Gökhan Gönül sağ kanatta çizgiye inip ortasını yaptı! Son anda savunmada Oğuz topu kornere yolladı.

Pozisyon 42' Beşiktaş'ta Diaby ceza alanı dışından çok sert vurdu! Kaleci Günay aynı güzellikte bir kurtarışla golü önledi!

Sarı Kart 39' Beşiktaş'ta N'Koudou maçın ilk sarı kartını gördü.Sarı Kart - Georges-Kevin N'Koudou

Pozisyon 38' Beşiktaş'ta çizgiye inen Diaby'nin kale sahasına ortasında Burak Yılmaz topu önce kontrol etti sonrasında kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Günay güçlükle topu kornere çeldi!

Pozisyon 31' Gaziantep etkili geldi! Kayode sağ kanatta boş bir koridor yakaladı! Ceza alanı içindeki Muhammet'e pasını verdi. Son anda araya giren Karius tehlikeyi önledi.

Pozisyon 25' Beşiktaş sağ kanattan Diaby'yle geldi! Diaby'nin tehlikeli bögeye ortasında Gaziantep savunması topu uzaklaştırdı.

Pozisyon 15' Bu kez Gaziantep tehlike yarattı! Son çizgiye inen Kayode'nin ortası kaleye paralel bir şekilde herkesi aşarak tehlikeli bölgeden çıktı.

Pozisyon 9' Beşiktaş, Burak Yılmaz'la gole yaklaştı! Burak karşı karşıya pozisyonda topu yandan auta yolladı. Yan hakem pozisyonun ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

Pozisyon 2' İlk atak girişimi Beşiktaş'tan geldi! N'Koudou sol kanattan ceza alanına yaklaşıp ortasını yaptı. Gaziantep savunması topu karşıladı.

Maç Başladı 1' Vodafone Park'ta karşılaşma başladı!

Beşiktaş-Gaziantep FK ilk 11'ler belli oldu