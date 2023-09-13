Beşiktaş, Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Beşiktaş, Gedson Fernandes’in sözleşmesini uzattı

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in sözleşmesinin 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatıldığını açıkladı. Gedson, siyah-beyazlılarla yeni mukaveleye imza attığı için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" dedi.

Beşiktaş'ta, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in sözleşmesi uzatıldı. Siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyla 2026-2027 sezonunun sonuna kadar yeni mukavele imzaladı. Başkan Ahmet Nur Çebi de bir araya geldiği Fernandes'e yeni dönemde başarılar diledi.

Gedson Fernandes ise duygularını, "Sözleşme uzattığım için çok mutluyum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak benim için gurur verici bir şey. Umarım takım arkadaşlarımla bu sezon her kulvarda başarılı olacağız. Bunun için sahada her şeyimi vermeye hazırım.

Ligde her maç zor. Her maça aynı ciddiyetle çıkmamız gerekiyor. Trabzonspor maçına hazırız. Sezon başından beri iyi bir grafik sergiliyoruz. Trabzonspor maçından galibiyetle ayrılmak için savaşacağız. Umarım bizim adımıza iyi bir maç olur.

Taraftarlarımızın benimle ilgili olumlu düşünceleri beni çok mutlu ve motive ediyor. Beşiktaş forması giydiğim sürece hırslı ve motive şekilde oynayacağımın sözünü taraftarlarımıza veriyorum. Her maç takımın kazanması için elimden geleni yapacağım. Savaşçı ruhum hep sahada olacak" cümleleriyle aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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