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Beşiktaş - Gençlerbirliği maç öncesi kar alarmı! Maç saatinde etkisini artıracak

Beşiktaş'ın deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç öncesi kentte kar yağışı etkisini sürdürürken maç saatinde yağışın etkisini artırması bekleniyor

Beşiktaş - Gençlerbirliği maç öncesi kar alarmı! Maç saatinde etkisini artıracak

Türkiye'de etkili olan kar yağışları futbol maçlarını etkilemeye devam ediyor. Dün Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan maçta kar yağışı nedeniyle saha zemini adeta çamur deryasına dönerken futbolcular mücadele etmekte zorlanmıştı. Bugün ise Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında saat 14.00'de oynanacak olan mücadelede Ankara'da etkili olan kar yağışının etkisini artırması bekleniyor. 

MAÇ SAATİ DEĞİŞMİŞTİ

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile  kar yağışı nedeniyle maçın saatini 19.00’dan 16.00’ya almıştı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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