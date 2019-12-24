Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü kapsamında Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı oynanacak. Spor severler ise Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Beşiktaş - Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Süper Lig - 17. Maç Günü ekranlarda olacak.
Peki Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig maçı 27 12 2019 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 20:30.
Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.
Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasındaki Spor Toto Süper Lig Maçı Vodafone Park, İstanbul'da oynanacak.
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