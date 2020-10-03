Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 4. haftada oynanacak mücadele, futbolseverlerin merakında. Lige iyi bir performansla başlayamayan Beşiktaş, 3 maçta topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligin 3. haftasını BAY geçmişti. Beşiktaş maçıyla birlikte 3. maçına çıkacak olan Gençlerbirliği, 1 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Vodafone Park'ta başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.