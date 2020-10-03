Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Süper Lig'in 4. haftasında dört büyüklerden Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 4. haftada oynanacak mücadele, futbolseverlerin merakında. Lige iyi bir performansla başlayamayan Beşiktaş, 3 maçta topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligin 3. haftasını BAY geçmişti. Beşiktaş maçıyla birlikte 3. maçına çıkacak olan Gençlerbirliği, 1 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Vodafone Park'ta başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.