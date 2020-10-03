Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Güvenlik görevlisi başından vurulmuş halde ölü bulunduDenizlispor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?3 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?Mehmet Fırıncı kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü?AK Parti Bursa milletvekili Vildan Yılmaz Gürel koronavirüse yakalandıErtem Şener neden istifa etti? Kovuldu mu? Beyaz Futbol bitiyor mu?Kırmızı Oda Necdet'i canlandıran Taha Baran Özbek kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Jane Park'ın tatil pozu olay oldu!Paris Saint German (PSG), Angers'e gol yağdırdı: 6-1
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında dört büyüklerden Beşiktaş, evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Karşılaşma hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. 4. haftada oynanacak mücadele, futbolseverlerin merakında. Lige iyi bir performansla başlayamayan Beşiktaş, 3 maçta topladığı 4 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise ligin 3. haftasını BAY geçmişti. Beşiktaş maçıyla birlikte 3. maçına çıkacak olan Gençlerbirliği, 1 puanla 17. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi, 4 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Vodafone Park'ta başlayacak. Zorlu mücadeleyi hakem, Mete Kalkavan yönetecek. Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Ali Saygın Ögel üstlenecek. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Gençlerbirliği mücadelesi saat 16.00'da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı bu kanaldan izlemek için Digitürk aboneliğine sahip olmanız gerekmektedir.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT