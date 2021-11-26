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Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Giresunspor karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen sporseverler ise internette Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. Cevaplara haberimizde yer verdik...

Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Her geçen hafta şampiyonluk mücadelesinin zevkinin arttığı Süper Lig'de futbol heyecanı 14. hafta müsabakaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Bu önemli maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Giresunspor maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Giresunspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev alacak.

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