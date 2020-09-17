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Beşiktaş, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı!

Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı. 

NTV Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah beyazlı takım Gökhan Töre'ye yıllık 4 milyon Lira garanti ücret ödeyecek.

Onur Çelik
Spor Editörü


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