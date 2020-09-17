Beşiktaş, Gökhan Töre ile anlaşma sağladı!
Son dakika haberi... Beşiktaş, eski futbolcusu Gökhan Töre ile yeniden anlaştı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Gökhan Töre, yeniden Beşiktaş'ta. Yeni Malatyaspor'la sözleşmesini fesheden Gökhan, siyah beyazlı kulüple anlaşmaya vardı.
NTV Spor'un haberine göre, 28 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrolünün ardından Beşiktaş'la 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalayacak.
Siyah beyazlı takım Gökhan Töre'ye yıllık 4 milyon Lira garanti ücret ödeyecek.