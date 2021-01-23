Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında yarın Göztepe'yi ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde tüm detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ligde oynadığı son maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, 41 puanla liderliğini sürdürüyor. Son maçında Gençlerbirliği'ni 4-0 yenen Göztepe ise 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak zorlu mücadele 24 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

HANGİ KANALDA?

Tüm Süper Lig maçlarında olduğu gibi Beşiktaş - Göztepe maçını da beIN SPORTS ekranlarından takip edebilirsiniz. Karşılaşma Pazar günü saat 19.00'da beIN SPORTS 1'den naklen izlenebilir.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı öncesi Süper Lig'de 8 maçlık yenilmezlik serisine sahip.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, sonraki 8 karşılaşmada 7 galibiyet ve bir beraberlikle 22 puan topladı. Söz konusu dönemde Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip; Büyükşehir Belediye Erzurumspor (4-0), MKE Ankaragücü (1-0), Demir Grup Sivasspor (3-0), Hes Kablo Kayserispor (2-0), Çaykur Rizespor (6-0), Galatasaray (2-0) ve Fatih Karagümrük'ü (4-1) yendi.

Beşiktaş, 8 maçlık yenilmezlik serisinde 24 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.