Lige Sivasspor hezimeti ile başlayan Beşiktaş, bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıktı ve Vodafone Park’ta Göztepe’yi ağırladı.

Beşiktaş, 45+2'de Güven Yalçın, 54'de Caner Erkin ve 60'da Ljajic'in ayağından bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 önde bitirdi.

EMİNE BULUT İÇİN SESSİZ PROTESTO

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için bu haftaki maçları 1 dakika geç başlatma kararı almıştı. Bu hafta Süper Lig, TFF 1'inci ve 2'nci ligde oynanacak diğer maçlarda olacağı gibi Beşiktaş - Göztepe karşılaşması da 1 dakika geç başladı. Ayrıca iki takım futbolcuları olaya tepki göstermek adına sahaya siyah-pankartla çıktı.

Yaşanan olaya tribünlerdeki taraftarlarda kayıtsız kalmadı. Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte stadyumda 1 dakika boyunca tezahürat yapılmadı. 1 dakikanın ardından ardından Beşiktaş ve Göztepe taraftarları 'kadına kalkan eller kırılsın' şeklinde tempo tuttu.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE MAÇINDAN NOTLAR

Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. 5. dakikada Kara Kartal'ın yeni 9 numarası Güven Yalçın, Göztepe ceza sahasının hemen önünde topla buluştu. Genç forvetin sert şutu direkten auta çıktı.

11. dakikada Boyd'un sağ kanattan yaptığı orta savunmadan sekip kaleye yöneldi. Top Portekizli kaleci Beto'da kaldı.

16'da Göztepe tehlikeli geldi. Savunmanın yaptığı hata sonrası topla buluşan Serdar Gürler, istediği gibi vuramayınca Karius, rahat bir şekilde topu kontrol etti.

41. dakikada Beşiktaş, Göztepe kalesini yokladı. 5. dakikada Güven'le gole çok yaklaşan Kartal'da bu sefer Oğuzhan şansını denedi. Güven Yalçın'ın şutuna benzer bir vuruş çıkaran Oğuzhan, üst direğe takıldı ve top oyun alanına döndü.

45+2. dakikada Beşiktaş, golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, kale sahası içine mükemmel bir orta açtı. Doğru zamanda, doğru yerde olan Güven Yalçın, topu boş filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yıldız, Beşiktaş'ın bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş adına geçtiğimiz sezonun son golünü atan Güven Yalçın, yeni sezonda da ilk golü attı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Tamer Tuna, ikinci yarıya değişiklikle başladı. Eren Derdiyok'un yerine Halil Akbunar oyuna dahil oldu.

54. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. İlk golün asistini yapan Caner Erkin, ceza sahasına koşusunu yapan Vida'ya doğru ortasını açtı. Direk kaleye yönelen topa Beto, müdahele edemedi ve Kartal, skoru 2-0'a getirdi.

Goller art arda geldi. 60. dakikada Lens'in pasında topla buluşan Ljajic, açısını bulduğu gibi şutunu gönderdi. Beto'nun parmaklarına çarpan top ağlarla buluştu, fark 3'e çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada günün etkisiz isimlerinden olan Tyler Boyd oyundan alındı ve yerine yeni transfer N'Koudou girdi. Göztepe'de ise Yasin Öztekin oyundan alınırken Andre Castro oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 67. dakikada Medel, alkışlarla kenara geldi ve Necip Uysal oyuna girdi.

SARI KART |74. dakikada Ruiz, Castro'ya yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ |75. dakikada Göztepe son değişikliğini yaptı. Alpaslan Öztürk, Celso Borges'in yerine oyuna girdi.

78. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Lens, ileri çıkan Beto'yu görünce vuruşunu yaptı. Portekizli kaleci çok şık bir kurtarışla dördüncü golü önledi.