Beşiktaş Göztepe özet bein sport izle | Beşiktaş Göztepe maç özeti

İki takım Beşiktaş Göztepe karşı karşıya geldi. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto Süper Lig - 2. Maç Günü ise dün gece ekranlardaydı.

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Beşiktaş Göztepe özet bein sport izle

Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçı Beşiktaş ve Göztepe arasında oynandı ve Beşiktaş aylar sonra seyircisinin karşısına çıktı. Ligin ilk haftasında ağır bir skorla yenilen Beşiktaş, Göztepe'yi 3-0'lık skorla geçti. Taraftalar Beşiktaş Göztepe maçının özetini araştırmaya başladı...

Beşiktaş Göztepe maç özeti

Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, 2. haftanın açılış maçında Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti. Vodafone Park'ta taraftarının karşısına ilk kez çıkan Beşiktaş, hem geçen haftaki mağlubiyeti unutturdu hem de Avcı yönetimindeki ilk galibiyetini elde etti. Göztepe ise ligin ikinci haftasından da puan çıkaramadı.

Güven’in 6. dakikada yaptığı vuruşta top üst direkten dışarı çıktı. 42. dakikada bu kez de Oğuzhan’ın şutu direğe çarparak auta gitti. Beşiktaş, 45+2’inci dakikada Güven ile öne geçti. İlk yarı bu golle Beşiktaş’ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor. Beşiktaş, 54. dakikada Caner ile farkı ikiye çıkardı. Beşitkaş, 59. dakikada Ljajic’in golü ile 3-0 öne geçti.

Beşiktaş'ın iki şutu direkten dönerken mücadelenin ilk golü 45+2'nci dakikada Güven Yalçın'dan geldi. Genç futbolcu, siyah-beyazlıların bu sezonki ilk golünü kaydetti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen Beşiktaş, 54. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Caner Erkin'in sol taraftan ceza alanına gönderdiği top doğrudan kaleye gitti ve ağlarla buluştu.

Adem Ljajic, 59. dakikada şık bir gol atarak skoru 3-0'a getirdi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Kevin N'Koudou yeni takımıyla ilk maçına çıkarken Oğuzhan Özyakup da 252 gün sonra ilk kez ilk 11'de forma şansı buldu.

EMİNE BULUT UNUTULMADI

Öte yandan mücadelede eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. Alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başlarken iki takım futbolcuları ve hakem üçlüsü sahaya siyah pankartla çıktı. Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

ÖNEMLİ DAKİKALAR

6. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Ljajic'in pasında rakibinden kurtulduktan sonra topu kontrol eden Güven Yalçın'ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

42. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ceza sahası dışından şutunda, üst direkten dönen meşin yuvarlağı kaleci Beto kontrol etti.

45+2. dakikada Beşiktaş öne geçti. Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Caner Erkin, ceza sahasına girdikten sonra pasını kale sahası önüne çıkardı. Güven Yalçın'ın dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.

54. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrası Caner Erkin ceza sahasına doğru ortaladı. Kaleye yönelen top kaleciyi de yanılttı ve ağlarla buluştu.

59. dakikada yine sol kanattan çalımla ceza sahasına giren Ljajic, topu sağ ayağına aldı ve sert bir vuruş yaptı. Kaleci Beto müdahale etse de topun ağlara gitmesini önleyemedi.

63. dakikada yeni transfer N'Koudou sol kanattan çok hızlı geldi. Son çizgiye kadar inen yıldız futbolcu içeri çevirdi ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.

78. dakikada savunmanın arkasına atılan topta hareketlenen Lens, kalesinden açılmış olan Beto'yu avlamak istedi ancak Portekizli kaleci çok şık bir kurtarışla dördüncü golü önledi.

90+2. dakikada Halil Akbunar'ın pasında ceza sahasına giren Poko, topu Alpaslan Öztürk'e çıkardı. Bu oyuncunun kale sahasından yaptığı vuruşta kaleci Karius'a çarpan top direkten oyun alanına döndü.

BEŞİKTAŞ: 3 - GÖZTEPE: 0

Kullanıcılar Beşiktaş Göztepe özet bein sport izle diye arama yapmakta. İşte Beşiktaş Göztepe maç özeti...

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Medel (Dk. 67 Necip Uysal),Oğuzhan Özyakup (Dk. 84 Muhayer Oktay),Boyd (Dk. 61 N'Koudou),Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Poko, Borges (Dk. 75 Alpaslan Öztürk),Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin (Dk. 61 Andre Castro),Eren Derdiyok (Dk. 46 Halil Akbunar)

Goller: Dk. 45+2 Güven Yalçın, Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

Sarıkartlar: Dk. 72 Poko (Göztepe),Dk. 73 Ruiz (Beşiktaş)

90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞTU

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıktı.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer aldı.

Takımın yeni transferleri Tyler Boyd, Victor Ruiz ve Kevin N'Koudou siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maçlarına çıktı.

GÖZTEPE'Yİ 26. KEZ DEVİRDİ!

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu 51 maçtan 26'sını Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 83-46 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaştı. Taraflar arasında İstanbul'daki lig mücadelelerinde Beşiktaş 16, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 50 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.