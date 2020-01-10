Guilherme kimdir? | Guilherme Beşiktaş | Beşiktaş transfer

Beşiktaş, Btc Turk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Sergen Yalçın, bugün Guilherme ile ilgili yaptığı açıklamada Guilherme'nin Beşiktaş'la görüştüğünü bildiğini belirtmişti.

Sergen Yalçın'ın Guilherme'ye ilişkin açıklamasında "Gider mi kalır mı bilemiyorum. Tamamen kendisine kalmış bir şey. Ligin ilk yarısında asist ve gol anlamında çok ciddi katkı verdi takıma. Her antrenmana çıkar, çalışır. Hiçbir sorun yaşamadık onunla. Ben kalmasını isterim ama gitmek isterse de "Kal' diyemem. Transferin sonucunu bilmiyorum, bir temas olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü biliyorum." demişti.

GUİLHERME KİMDİR?

Guilherme 21 Mayıs 1991 Brezilya doğumlu, Yeni Malatyaspor takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Braga kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Vizela, Gil Vicente, Braga B, Legia Warszawa, Legia Warszawa, Benevento ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.