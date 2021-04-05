Beşiktaş haberleri: Vincent Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında forma giyecek mi, oynayacak mı?

Süper Lig'in lideri Beşiktaş ligin 32.haftasında karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'ya 1-0 yenilerek zirve mücadelesinde önemli bir kayıp yaşadı. Bunun dışında Vincent Aboubakar'ın yokluğunda ileri uçta forma giyen Cyle Larin bu bölgedeki etkisiz performansı ve girdiği pozisyonları gole çevirememesi nedeniyle eleştirilince gözler Kamerun Milli Takımı'nda sakatlanan Aboubakar'ın sağlık durumuna çevrildi.

VİNCENT ABOUBAKAR ALANYASPOR, ERZURUMSPOR MAÇLARINDA FORMA GİYECEK Mİ, OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın Alanyaspor ve Erzurumspor maçlarında oynaması beklenmiyor. Konuya ilişkin olarak açıklama yapan Beşiktaş As Başkanı Emre Kocadağ, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada," Aboubakar ile alakalı 2 maçlık periyotta da aramızda olmayacak gibi duruyor. Alanyaspor maçında olmayacağını biliyorum ama Erzurumspor maçına ne olur bilmiyorum" diye konuştu.

Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 25 maçta 15 gol attı,5 asist yaptı.