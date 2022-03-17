Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 30. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Beşiktaş ile Hatayspor karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Beşiktaş – Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ – HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş – Hatayspor maçı 19 Mart 2022 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ – HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş – Hatayspor maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ – HATAYSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş – Hatayspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İlkre Takpak yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Turgut Doman görev alacak.