Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Hataysspor muhtemel ilk 11...

Süper Ligin bitimine sayılı haftalar kala ligin zirvesinde yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip olan maçta Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler de Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Peki Beşiktaş -Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte Beşiktaş - Hataysspor muhtemel ilk 11...

BEŞİKTAŞ -HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Atakaş Hatayspor maçı 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Vodafone Park Stadyumunda saat 20.30'da başlayacak olan mücadeleyi Bein Sports HD 1 kanalından şifreli yayınlanacak. Zorlu müsabakayı hakem Ali Palabıyık yapacak. Palabıyık'ın yardımcılığını ise Kemal Yılmaz ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç olacak.

BEŞİKTAŞ'TA SON DURUM

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 38. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-2 yenmişti. Siyah beyazlılar 24 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 78 puan toplayarak lider durumda bulunuyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezaları sona eren Valentin Rosier ve Necip Uysal bugün karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Beşiktaş'ta, Hatayspor müsabakası öncesi 40. haftada Galatasaray ile oynanacak derbi maç öncesi Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic'in üçer sarı kartı bulunuyor. Bu oyuncular Atakaş Hatayspor karşısında sarı kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek.

Sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra tedavileri devam eden Oğuzhan Özyakup ve Vincent Aboubakar'ın Hatayspor karşısında görev yapması beklenmiyor.

Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gökhan Töre'nin kontrollerinde sağ uyluk iç adalesinde gerilme tespit edildiği açıklandı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan Töre'yi yarınki maçta görevlendirmeyeceği öğrenildi.

HATAYSPOR'DA SON DURUM

Atakaş Hatayspor 16 galibiyet, 9 beraberlik ile 11 yenilgi sonunda 57 puan elde etti ve 5. sırada yer alıyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Ömer Erdoğan, takımının başında olamayacak.

Hatay temsilcisinde tedavileri süren Selim Ilgaz ve Soner Örnek ile kart cezalısı Muhammed Kamara ve Isaac Sackey'de yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

İki takım, sezonun ilk yarısında Antakya Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmada 2-2 berabere kalmıştı

BEŞİKTAŞ - HATAYSSPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, N'Koudou, Larin

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Riberio, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf