Bu sezon ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, lige verilen Milli arayı değerlendirmek için Karagümrük ile hazırlık maçı düzenledi. Bir diğer İstanbul ekibi olan Fatih Karagümrük ise Süper Lig'e oldukça etkili bir giriş yaptı. 4 maçta 7 puanı bulunan Karagümrük, ligde 3. sırada bulunuyor. İki takımın Nevzat Demir Tesislerinde oynadığı hazırlık maçını, siyah-beyazlılar, 5-2 kazandı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, yeni transferi Josef De Souza ile 16. dakikada 1-0 öne geçti. Takımın tecrübeli oyuncusu Atiba, 25. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Beşiktaş'ın gollerine 30 ve 36. dakikalarda karşılık veren Karagümrük'te goller, Salibur ve Mevlüt Erdinç'den geldi.

İlk yarısı 2-2 biten maçta, ikinci yarıya siyah-beyazlılar yine hızlı başladı. 46 ve 48. dakikalarda Cyle Larin, takımı adına 2 gol kaydetti ve skoru 4-2 yaptı. Beşiktaş'ın son golü ise yine yeni transfer Vincent Aboubakar'dan geldi: 5-2.

MAÇ ÖZETİ

Karşılaşma 5-2 Beşiktaş'ın galibiyet ile sonuçlandı. Mücadelenin özet görüntüleri Beşiktaş Youtube kanalından paylaşılacaktır. Beşiktaş Youtube kanalına gitmek için tıklayınız.