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Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?

Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz.

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:

BEŞİKTAŞ HES KABLO KAYSERİSPOR
Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor
3 1

Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın

Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

BEŞİKTAŞBeşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 24. Domagoj Vıda, 70. Gökhan Töre

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 26. Dorukhan Toköz, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Ghezzal, N' Koudou (2)

Kartlar

Josef De Souza, Rosier,  Necip Uysal, Montero

Oyundan Çıkanlar

A.Ljajic, Necip Uysal

Oyuna Girenler

Mensah, Dorukhan Toköz

HES KABLO KAYSERİSPORHes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 77. Denıs Alıbec

Yedekler

1. İsmail Çipe, 33. Sılvıu Lung, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Pedro Henrique 

Kartlar

Pedro Henrique (sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Krzvic,  Attamah, Alibec, İlhan Parlak, Lennon

Oyuna Girenler

Ramazan Civelek, Emre Demir, Melih Okutan, Luckassen, Sabovic

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Beşiktaş35236675367539
2Galatasaray35216867336934
3Fenerbahçe34216761346927
4Trabzonspor361712744336311
5Alanyaspor351671255395516
6Hatayspor351591157435414
7Sivasspor35121674841527
8Gaziantep FK34131295142519
9Fatih Karagümrük351311114942507
10Göztepe351211125148473
11Konyaspor35101213424542-3
12Çaykur Rizespor35101213455642-11
13Antalyaspor3691512364842-12
14MKE Ankaragücü3410816425438-12
15Yeni Malatyaspor3481313404637-6
16Kasımpaşa3591016375137-14
17Başakşehir FK349916375336-16
18Kayserispor3581116274635-19
19Gençlerbirliği359818366135-25
20BB Erzurumspor3581017365834-22
21Denizlispor3561019336028-27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları

23.04.2021Gençlerbirliği2-1Çaykur Rizespor
24.04.2021Beşiktaş3-1Kayserispor
24.04.2021Denizlispor1-2Sivasspor
24.04.2021Konyaspor0-0Hatayspor
24.04.2021Trabzonspor2-0Fatih Karagümrük
24.04.2021Antalyaspor0-1Galatasaray
25.04.2021Başakşehir FK Alanyaspor
25.04.2021Gaziantep FK BB Erzurumspor
25.04.2021Yeni Malatyaspor MKE Ankaragücü
25.04.2021Fenerbahçe Kasımpaşa
Tayfun Altuntaş
Editör
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