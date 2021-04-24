Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'da 37. hafta maçında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu?
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Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu:
|Beşiktaş
|Hes Kablo Kayserispor
|3
|1
Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın
Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç özeti
STADYUM BİLGİSİ
Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş
{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
24.04.2021 20:30
Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri
Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)
Beşiktaş
Beşiktaş İlk 11
30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 24. Domagoj Vıda, 70. Gökhan Töre
Yedekler
61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 26. Dorukhan Toköz, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı
Teknik Sorumlu
Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller
Ghezzal, N' Koudou (2)
Kartlar
Josef De Souza, Rosier, Necip Uysal, Montero
Oyundan Çıkanlar
A.Ljajic, Necip Uysal
Oyuna Girenler
Mensah, Dorukhan Toköz
Hes Kablo Kayserispor İlk 11
16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 77. Denıs Alıbec
Yedekler
1. İsmail Çipe, 33. Sılvıu Lung, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca
Teknik Sorumlu
Hamza Hamzaoğlu
Goller
Pedro Henrique
Kartlar
Pedro Henrique (sarı kart)
Oyundan Çıkanlar
Krzvic, Attamah, Alibec, İlhan Parlak, Lennon
Oyuna Girenler
Ramazan Civelek, Emre Demir, Melih Okutan, Luckassen, Sabovic
Süper Lig 37. hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Beşiktaş
|35
|23
|6
|6
|75
|36
|75
|39
|2
|Galatasaray
|35
|21
|6
|8
|67
|33
|69
|34
|3
|Fenerbahçe
|34
|21
|6
|7
|61
|34
|69
|27
|4
|Trabzonspor
|36
|17
|12
|7
|44
|33
|63
|11
|5
|Alanyaspor
|35
|16
|7
|12
|55
|39
|55
|16
|6
|Hatayspor
|35
|15
|9
|11
|57
|43
|54
|14
|7
|Sivasspor
|35
|12
|16
|7
|48
|41
|52
|7
|8
|Gaziantep FK
|34
|13
|12
|9
|51
|42
|51
|9
|9
|Fatih Karagümrük
|35
|13
|11
|11
|49
|42
|50
|7
|10
|Göztepe
|35
|12
|11
|12
|51
|48
|47
|3
|11
|Konyaspor
|35
|10
|12
|13
|42
|45
|42
|-3
|12
|Çaykur Rizespor
|35
|10
|12
|13
|45
|56
|42
|-11
|13
|Antalyaspor
|36
|9
|15
|12
|36
|48
|42
|-12
|14
|MKE Ankaragücü
|34
|10
|8
|16
|42
|54
|38
|-12
|15
|Yeni Malatyaspor
|34
|8
|13
|13
|40
|46
|37
|-6
|16
|Kasımpaşa
|35
|9
|10
|16
|37
|51
|37
|-14
|17
|Başakşehir FK
|34
|9
|9
|16
|37
|53
|36
|-16
|18
|Kayserispor
|35
|8
|11
|16
|27
|46
|35
|-19
|19
|Gençlerbirliği
|35
|9
|8
|18
|36
|61
|35
|-25
|20
|BB Erzurumspor
|35
|8
|10
|17
|36
|58
|34
|-22
|21
|Denizlispor
|35
|6
|10
|19
|33
|60
|28
|-27
Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları
|23.04.2021
|Gençlerbirliği
|2-1
|Çaykur Rizespor
|24.04.2021
|Beşiktaş
|3-1
|Kayserispor
|24.04.2021
|Denizlispor
|1-2
|Sivasspor
|24.04.2021
|Konyaspor
|0-0
|Hatayspor
|24.04.2021
|Trabzonspor
|2-0
|Fatih Karagümrük
|24.04.2021
|Antalyaspor
|0-1
|Galatasaray
|25.04.2021
|Başakşehir FK
|Alanyaspor
|25.04.2021
|Gaziantep FK
|BB Erzurumspor
|25.04.2021
|Yeni Malatyaspor
|MKE Ankaragücü
|25.04.2021
|Fenerbahçe
|Kasımpaşa