Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 Süper Lig 37. hafta maçında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor ile karşılaştı. maç 3-1 sona erdi. Beşiktaş ve Hes Kablo Kayserispor mücadelesinde taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'da 37. hafta maçında Beşiktaş sahasında Hes Kablo Kayserispor ile 24.04.2021 20:30'da karşılaştı. Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor Maç Sonucu Ne Oldu? Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. Karşılaşmanın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç sonucu: Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor 3 1 Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Özeti İçin Tıklayın Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor maç özeti

STADYUM BİLGİSİ

Vodafone Park - İstanbul - Beşiktaş

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

24.04.2021 20:30

Beşiktaş Hes Kablo Kayserispor Maçının Hakemleri

Cüneyt Çakır(hakem), Bahattin Duran(1. Yardımcı Hakem), Tarık Ongun(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ceylan(dördüncü Hakem), Alper Ulusoy(var), Oğuzhan Uğurlu(avar)

Beşiktaş

Beşiktaş İlk 11

30. Ersin Destanoğlu, 2. Valentın Andre Henrı Rosıer, 4. Francısco Javıer Montero Rubıo, 5. Josef De Souza Dıas, 7. Georges Kevın Nkoudou Mbıda, 18. Rachıd Ghezzal, 20. Necip Uysal, 21. Mayele Fabrice Nsakala, 22. Adem Ljajıc, 24. Domagoj Vıda, 70. Gökhan Töre

Yedekler

61. Emre Bilgin, 97. Utku Yuvakuran, 26. Dorukhan Toköz, 28. Bilal Ceylan, 33. Rıdvan Yılmaz, 43. Bernard Mensah, 46. Serdar Saatçı

Teknik Sorumlu

Ali Rıza Sergen Yalçın

Goller

Ghezzal, N' Koudou (2)

Kartlar

Josef De Souza, Rosier, Necip Uysal, Montero

Oyundan Çıkanlar

A.Ljajic, Necip Uysal

Oyuna Girenler

Mensah, Dorukhan Toköz

Hes Kablo Kayserispor

Hes Kablo Kayserispor İlk 11

16. Doğan Alemdar, 2. Nehuen Marıo Paz, 3. Joseph Larweh Attamah, 4. Dımıtrıos Kolovetsıos, 10. Pedro Henrıque Konzen Medına Da Sılva, 18. Zoran Kvrzıc, 21. Aziz Eraltay, 23. İlhan Parlak, 25. Aaron Justın Lennon, 73. Karlo Muhar, 77. Denıs Alıbec

Yedekler

1. İsmail Çipe, 33. Sılvıu Lung, 14. Emre Demir, 17. Nurettin Korkmaz, 20. Ramazan Civelek, 24. Melih Okutan, 32. Karahan Yasir Subaşı, 42. Kevın Luckassen, 44. Besard Sabovıc, 99. Anton Maglıca

Teknik Sorumlu

Hamza Hamzaoğlu

Goller

Pedro Henrique

Kartlar

Pedro Henrique (sarı kart)

Oyundan Çıkanlar

Krzvic, Attamah, Alibec, İlhan Parlak, Lennon

Oyuna Girenler

Ramazan Civelek, Emre Demir, Melih Okutan, Luckassen, Sabovic

Süper Lig 37. hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Beşiktaş 35 23 6 6 75 36 75 39 2 Galatasaray 35 21 6 8 67 33 69 34 3 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 69 27 4 Trabzonspor 36 17 12 7 44 33 63 11 5 Alanyaspor 35 16 7 12 55 39 55 16 6 Hatayspor 35 15 9 11 57 43 54 14 7 Sivasspor 35 12 16 7 48 41 52 7 8 Gaziantep FK 34 13 12 9 51 42 51 9 9 Fatih Karagümrük 35 13 11 11 49 42 50 7 10 Göztepe 35 12 11 12 51 48 47 3 11 Konyaspor 35 10 12 13 42 45 42 -3 12 Çaykur Rizespor 35 10 12 13 45 56 42 -11 13 Antalyaspor 36 9 15 12 36 48 42 -12 14 MKE Ankaragücü 34 10 8 16 42 54 38 -12 15 Yeni Malatyaspor 34 8 13 13 40 46 37 -6 16 Kasımpaşa 35 9 10 16 37 51 37 -14 17 Başakşehir FK 34 9 9 16 37 53 36 -16 18 Kayserispor 35 8 11 16 27 46 35 -19 19 Gençlerbirliği 35 9 8 18 36 61 35 -25 20 BB Erzurumspor 35 8 10 17 36 58 34 -22 21 Denizlispor 35 6 10 19 33 60 28 -27

Süper Lig 37. hafta Fikstür sonuçları