Beşiktaş iç transferde istediğini alamıyor! Oyuncular teklifleri reddetti!

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Beşiktaş'ta, kurulan kadro kalitesine rağmen beklenen sonuçlar elde edilemedi. Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansını kaybeden siyah beyazlı ekip, Süper Lig'de de 12 hafta sonunda lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Eksik noktalara yapılacak transferlerle yarışa yeniden dahil olmak isteyen Beşiktaş, iç transferde de elini çabuk tutarak oyuncularına sözleşme imzalatmayı hedefliyor.

LARİN'İN MENAJERİ İSTEKLERİNDEN VAZGEÇMEDİ

İç transferde görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi sıkıntılı günler yaşıyor. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldız Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmelerde bir türlü istenen sonuç alınamadı. Siyah beyazlı ekip, Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturdu . Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk isteğinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya yükseltti. Ancak taraflar bu görüşmede anlaşmaya varamadı.

VİDA MAAŞ TEKLİFİNİ BEĞENMEDİ

Takımın maaş bütçesini de azaltmayı hedefleyen Beşiktaş, senelik 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya %50'lik bir indirime gitmesi ve yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.7 milyon Euro önerdi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper Vida, 1.7 milyon Euro ücreti kabul etmeyerek 2.2 milyon Euro'dan aşağısını kabul etmeyeceğini ifade etti.

SATILMASI GÜNDEMDE

Yönetimin Vida konusunda ortak noktada buluşmak çalışmalarına devam edeceği belirtilirken, uzun süredir görüşülen ancak önerileri kabul etmeyen Cyle Larin'in ise Ocak'ta iyi bir teklif gelirse satılması konusunun değerlendirilebileceği ifade edildi.

Yönetimin Vida konusunda ortak noktada buluşmak için bir adım atması beklenirken, Cyle Larin'in ise Ocak'ta iyi bir teklif gelirse satılması konusunun düşünüleceği öğrenildi. PERFORMANSLARI BEĞENİ TOPLADI

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla 83 kez sahaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 36 kez rakip ağları havalandıran Larin, 9 kez de asist yaparak toplamda 45 gole direkt katkı sağladı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda da çıktığı 42 maçta 20 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maçta görev alan Hırvat stoper Domagoj Vida, bu periyotta 15 gol 1 asistlik performans sergiledi. Kariyerinde en çok maça 160 karşılaşmayla Dinamo Kiev'de çıkan Vida; Hırvatistan A Milli Takımı'nda da 95 maçta oynadı ve 4 gole imza attı.