Şampiyonada oynadığı ilk iki karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve grupta şu anda 3. sırada yer alan Beşiktaş Icyrpex, bir sonraki karşılaşmasında Lietuvos Rytas'ı evinde ağırlayacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linki arıyor. İşte maçın canlı yayın linki...

BEŞİKTAŞ ICRPEX - LİTUVOS RYTAS FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kaslım Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. İstanbul'da, Akatlar Arena Stadyumu'nda oynanacak temsilcimizin bu zorlu mücadelesini izlemek için Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısına tıklayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ICRPEX - LİTUVOS RYTAS FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI TİVİBU SPOR 2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı Tivibu Spor 2 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek. Tivibu Spor 2'yi izlemek için Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA maçı Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkine tıklayabilirsiniz.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Tivibu Spor 2 şifreli olduğundan, maçı izlemek için üyelik satın almanız gerekmektedir. Yukarıdaki linklerden satın aldıktan sonra kanalı canlı olarak izleyebilirsiniz.