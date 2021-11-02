Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?

Şampiyonada oynadığı ilk iki karşılaşmada 1 galibiyet 1 mağlubiyet alan ve grupta şu anda 3. sırada yer alan Beşiktaş Icyrpex, bir sonraki karşılaşmasında Lietuvos Rytas'ı evinde ağırlayacak. Bu maçı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ ICRPEX - LİTUVOS RYTAS FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı 2 Kaslım Salı bugün oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Temsilcimizin bu zorlu mücadelesi İstanbul'da, Akatlar Arena Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ ICRPEX - LİTUVOS RYTAS FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş Icrpex - Lietuvos Rytas FIBA Şampiyonlar Ligi maçı Tivibu Spor 2 ve Bilyoner TV'den naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı her iki kanaldan da şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.