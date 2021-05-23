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Beşiktaş ICRYPEX 66 - 96 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes karılaştı. Mücadeleyi 96-66 üstünlükle kazanan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Beşiktaş ICRYPEX 66 - 96 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçı 96-66 üstünlükle kazanan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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