Beşiktaş ICRYPEX 66 - 96 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex ile Anadolu Efes, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Maçı 96-66 üstünlükle kazanan lacivert-beyazlılar, seriyi 3-0'a getirdi ve finale yükseldi.

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