Beşiktaş beklenen ilk transfer haberini açıkladı. Siyah beyazlılar, sosyal medya hesabından ilk olarak gitar emojili bir paylaşım yaptı.

Saatler 19.03'ü gösterdiğinde ise 'Beşiktaş'a hoş geldin Fabrice N’Sakala' yazısıyla N'Sakala'nın gitar çaldığı videoyla transfer duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı video ile N'Sakala transferini duyurdu. N'Sakala'nın gitar çaldığı videoda, 30 yaşındaki oyuncunun, "Merhaba Beşiktaş, ben Fabrice N'Sakala" dediği görüldü.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden de transferle ilgili olarak, "Kulübümüz, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında futbolcu Fabrice N'Sakala ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaş'ımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fabrice N'Sakala'ya Beşiktaş ailesine hoş geldin der, başarılar dileriz." açıklamaları kaydedildi.